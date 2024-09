Spazio, osservate enormi bolle sulla superficie di una stella gigante

Il video ha permesso anche di misurare la velocità con cui appaiono e scompaiono le bolle su R Doradus: il ciclo ha una durata di un mese circa, molto più veloce di quello che ci si aspettava in base alle osservazioni del Sole. "Non sappiamo ancora qual è la ragione di questa differenza", commenta ancora Vlemmings: "Sembra che la convezione (cioè il continuo movimento delle bolle di gas che affiorano in superficie, si raffreddano e affondano) cambi man mano che una stella invecchia in modi che ancora non comprendiamo", conclude.