Addio Ingenuity: l'elicottero marziano della Nasa non volerà più 

Ingenuity non volerà più.

Dopo settantadue voli e oltre diciassette chilometri percorsi in più di mille giorni, il piccolo drone-elicottero della Nasa su Marte non si leverà più in volo e non comunicherà più con Perseverance, il rover con cui per tutto questo tempo ha fatto coppia nell’esplorazione del pianeta rosso. Ingenuity continuerà a lavorare in solitaria, però, archiviando i dati nella propria memoria, e rimanendo in attesa di una prossima missione che li prelevi.