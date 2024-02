Varese, "la pagella delude le aspettative? Non fatene un dramma": l'appello delle maestre ai genitori

"Niente drammi se i voti deludono le vostre aspettative: cari genitori, i vostri figli faranno grandi cose se avrete fiducia in loro".

E' con un cartello a sorpresa che le maestre della scuola primaria Parini dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cassano Magnago (Varese) hanno accolto le famiglie nel giorno della consegna delle pagelle. "Ricordate - si legge ancora nel messaggio condiviso dal corpo docente da Internet - che tra di loro potrebbe esserci un artista che non capisce la matematica, un matematico a cui non interessa la storia, una sportiva che non ama l'inglese". Genitori colpiti da queste frasi, tanto che una mamma ha inviato la foto alla redazione di VareseNews per ringraziare la scuola per l'iniziativa. E la dirigente Raffaella Ferrari a Tgcom24 commenta: "L'idea nasce per placare l'ansia e la frase trovata sul Web ci è piaciuta: bisogna capire che non è il voto a fare la persona".