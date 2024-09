IN VIAGGIO VERSO LA LAUREA Università, l’esodo dei fuorisede sta per iniziare: uno studente su 4 lascia la propria regione per laurearsi. Puglia e Veneto in prima fila

I contingenti di universitari fuorisede più numerosi provengono da Veneto e Puglia: qui circa 1 su 3 lascia il suolo natio per studiare altrove. Anche da Lombardia, Sicilia e Campania se ne vanno in tanti, ma restano una minoranza. In termini percentuali, la fuga maggiore si registra in Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. Il Lazio la regione che riesce a trattenere di più i propri ragazzi