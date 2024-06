Per qualcuno manca ancora qualche giorno, per altri si tratta proprio di una manciata di ore. Quest’anno, infatti, le elezioni europee ‘obbligheranno’ diversi istituti, designati come seggi elettorali, ad anticipare la fine delle lezioni, rispetto a quanto stabilito dai calendari scolastici delle singole regioni. Il portale Skuola.net ha fatto il punto sulle date fissate per la fine della scuola, offrendo inoltre una panoramica sul ritorno in classe del prossimo settembre.