Studente fuori sede? Ecco l’app per trovare il coinquilino giusto

Per gli studenti fuori sede una delle difficoltà maggiori, da affrontare prima ancora di trasferirsi nella città in cui frequenteranno l’università, è certamente quella di dover trovare una casa che non solo sia accogliente e comoda per raggiungere la facoltà, ma che sia anche abitata da persone con cui si andrà d’accordo. Iniziare una convivenza con ragazzi e ragazze dal carattere molto diverso dal proprio, potrebbe infatti trasformare la vita quotidiana in un’esperienza davvero stressante. L’impresa di capire se i futuri coinquilini sono quelli ‘giusti’ non è sicuramente semplice. Ma non certo impossibile. Soprattutto, come riportato da Skuola.net , da quando in soccorso di questi ragazzi è arrivata un’app studiata proprio per risolvere questo annoso problema.

Badi, l’app di dating per coinquilini - Si chiama Badi e per i fuori sede (ma anche per chi lavora lontano da casa) è già una rivoluzione. Si basa un meccanismo di ‘accoppiamento’ – per capirci, simile a quello che governa l’app di dating Tinder - tra chi cerca un inquilino e chi invece una stanza. L’algoritmo che governa Badi, infatti, acquisisce ogni informazioni utile all’utente per fargli trovare la persona giusta con cui iniziare una convivenza. Tramite l’app, chi già abita la casa, può così avere il quadro completo che gli consentirà di accettare o rifiutare i candidati senza troppi patemi. Semplicemente confrontando i propri gusti con quelli della potenziale new entry. In caso di feedback positivo, sarà inoltre possibile iniziare una conversazione con la persona interessata alla stanza, indagando ancora più in profondità. Il candidato, invece, in caso di effettiva compatibilità - sempre attraverso l’app – potrà lasciare una mensilità come cauzione.



Per trovare una stanza basta una settimana - Oltre alla comodità e alla sicurezza, rispetto ai classici 'incontri al buio' per trovare una stanza, Badi risulta affidabile anche perché l’autenticità degli utenti viene controllata sia a livello automatico che attraverso verifiche umane. Un esempio? Dopo due segnalazioni come utente fasullo si viene bannati (esclusi) dal servizio. L’efficacia è stata diffusamente dimostrata: chi ha già usato l’App è riuscito a trovare una stanza in meno di una settimana. Insomma, da oggi gli studenti fuorisede alla ricerca di un alloggio, non dovranno più sprecare pomeriggi interi girovagando tra una casa e l’altra. Perché con Badi potranno farlo stando comodamente seduti sul divano. Gli basterà candidarsi e attendere di essere scelti o di trovare i compagni giusti.