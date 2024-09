Smartphone, dress code, look eccentrici, tutti i divieti a scuola: ma in tanti disobbediscono...

Qualche libertà in più, come visto, ancora ce l’hanno gli studenti delle superiori. In fondo, per loro, non ci sono state nuove indicazioni, se non quelle già esistenti: no allo smartphone in classe per farsi i fatti i propri, ma uso per fini didattici consentito se la scuola approva. Qualcosa, però, si muove anche qui: ormai sei su dieci hanno qualche forma di regolamentazione scritta. E un altro 30% ha ricevuto almeno dei “suggerimenti” orali sul comportamento da tenere.