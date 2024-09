Scuole (in)sicure, nell’ultimo anno ben 69 crolli negli istituti italiani: è record

Come fa notare un approfondimento del report realizzato da Skuola.net, inoltre, la distribuzione territoriale è omogenea tra Nord e Sud: 28 incidenti - pari al 40,5% del bilancio - nelle scuole del Settentrione, altrettante nel Mezzogiorno. Qualcosa meno al Centro: 13 episodi, corrispondenti al 19% del totale. A evidenziare come per una volta, ma non è certo una buona cosa, il fenomeno unisca il Paese.