Scuola, si parte: ecco il calendario con ponti e vacanze

E per chi va in classe pure di sabato potrebbero diventare due. Il condizionale è d’obbligo perché, calendario alla mano, ci sono regioni - Lombardia, Liguria, Lazio, Piemonte e Toscana - che non hanno indicato sabato 2 novembre come chiusura generale. Dovranno perciò essere le singole scuole a sancire eventualmente lo stop. In Trentino, invece, già si sa che quella settimana si chiude: a Trento dal 26 ottobre, a Bolzano dal 31 ottobre.