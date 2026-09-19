Roma, fermò il 13enne che accoltellava la prof: Valditara premierà lo studente | Il ministro a Studio Aperto: "Nel web pericoli enormi"

Intervistato da Studio Aperto, il ministro ha raccontato di aver contattato la dirigente dell'istituto e ha richiamato l'attenzione sul ruolo dei social e del web. "Ho parlato con la preside per portare la mia solidarietà, il ragazzo era lì da otto anni e non aveva mai avuto comportamenti aggressivi. Il vero problema è certamente legato alle dinamiche dei social, ai siti dove si inneggia e si stimola la violenza", ha detto. Valditara ha quindi rivolto un appello alle famiglie: "Ci vuole una grande alleanza tra scuola e famiglie contro la violenza. I genitori devono aiutarci, noi abbiamo avviato dei nuovi percorsi di educazione civica ma abbiamo bisogno che i genitori facciano la loro parte. Nel web ci sono dei pericoli enormi. Tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web".