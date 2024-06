Prendere 100 alla Maturità? Più probabile che fermarsi a 60 soprattutto nei licei e al Sud

Niente male neppure quanto accaduto in Puglia (15,5%), in Sicilia (14%) e in Umbria (13,8%), anche qui con grande margine rispetto ai promossi col minimo, che veleggiarono intorno al 4%. Un divario che si assottiglia fino a ridursi progressivamente in regioni come la Valle d’Aosta (3,8% di “centenari”), Lombardia (5,5%), Trentino Alto Adige (6,4%), Piemonte (6,8%) e Veneto (6,9%). E, più in generale, man mano che si ridiscende la Penisola il punteggio di Maturità tende a salire.