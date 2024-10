Pornografia e contenuti per adulti: servirà una certificazione digitale per i siti per maggiorenni

Dopo i fatti di Caivano lo Stato vuole rendere sempre più difficile per i minorenni accedere a contenuti online non appropriati alla loro età. Così, dopo aver introdotto, poco meno di dodici mesi fa, un parental control sulle SIM intestate ai minori, oggi è la volta della ricerca di un sistema affidabile per verificare che i minori di 18 anni non possano entrare in tutti quei siti potenzialmente pericolosi, specialmente se utilizzati nel bel mezzo del processo di crescita. È di questi giorni, infatti, la notizia dell’emanazione da parte dell’AGCOM - l’Autorità garante per le comunicazioni - di un regolamento che mira a consentire l’ingresso a determinate categorie di siti, preventivamente individuati, solo dopo essersi autenticati ed essere stati “certificati” come maggiorenni.