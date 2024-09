Nuove edizioni "facili", testi "sovrappeso", leggi disattese: così la spesa dei libri scolastici aumenta

Per quanto riguarda, in particolare, l’ipertrofia dei libri, soprattutto nelle scuole secondarie di I e II grado, basti pensare che in prima media abbiamo un numero di pagine complessive che va da 4.300 a 5.000, superando del 200% quanto viene prodotto in Francia e in Spagna per il medesimo anno scolastico. Purtroppo, è un meccanismo che risponde alla necessità degli editori di far adottare i libri dal maggior numero di docenti possibile, inserendo nel testo tutte le informazioni che il docente ‘x’ desidera comunicare ai suoi allievi. Per esempio, in un’antologia vengono inseriti i brani di tutti gli autori, in modo che chiunque possa ritrovare quelli che predilige. È evidente che questo modo di agire, oltre a far crescere il costo e il peso dei libri”.