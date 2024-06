Maturità 2024, le tracce della seconda prova

Greco al Liceo classico, Matematica al Liceo scientifico, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing", Topografia per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio". Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della maturità 2024, secondo quanto prevede il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.