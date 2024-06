Maturità 2024, parte la caccia ai commissari d’esame

Anche i social network, però, sono una fonte tenuta in forte considerazione. In fondo, per molti, le piattaforme sono quasi un’estensione della propria vita. Per questo, circa 1 su 5 cercherà proprio sui profili dei commissari esterni qualche spunto d’interesse. Altrimenti si può sempre tentare la carta dei docenti interni, che tra qualche giorno conosceranno i loro colleghi di commissione. E, infatti, sempre circa un quinto dei ragazzi che si attiveranno (19%), per saperne di più parlerà con i suoi insegnanti.