Maturità 2024, in arrivo 615 euro di bonus ai "100 e lode". I mille euro di vent’anni fa restano un lontano ricordo

Puntare in alto torna ad avere senso. Il bonus, in denaro, destinato agli studenti che conseguono il diploma di Maturità con il massimo dei voti, dopo anni di ridimensionamento, sveste infatti i panni della “paghetta” per riprendere quelli di un vero e proprio premio. Così, se nel recente passato - dal 2020 in poi - non si era mai andati oltre i 100 euro, chi ha ottenuto il “cento e lode” agli esami finali delle scuole superiori nel 2024 potrà invece contare su un riconoscimento di seicento euro abbondanti: 615 per la precisione. Comunque ancora lontani dai 1.000 euro previsti inizialmente dal Programma Nazionale di Valorizzazione delle Eccellenze nell’ormai lontano 2007.