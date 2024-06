Maturità 2024, ecco la traccia di matematica per la seconda prova al Liceo Scientifico

Il problema 2 appare abbastanza insidioso: non è mai così semplice trovare i punti di non derivabilità di una funzione. Risulta interessante notare come non venga chiesto di studiare una funzione in particolare, bensì un insieme di funzioni definite da un insieme di parametri. Questo rende il problema particolarmente insidioso. Inoltre, per la risoluzione dell’ultimo punto è necessario conoscere la nozione di primitiva e saper calcolare l’area compresa tra delle curve.