Matematica bestia nera degli studenti: ecco il decalogo per risolvere i problemi

In Matematica si può sempre migliorare: non esistono ragazzi e ragazze negati per i numeri. Si tratta di preconcetti, soprattutto per quanto riguarda queste ultime. Certo, ci vuole impegno, ma altrettanto importante è il modo in cui viene proposta la materia. Tutti quelli che riescono bene in matematica ricordano bene qual è stato l’insegnante, il libro, l’amico che li ha fatti fare amicizia con questa materia. Quindi chiedi a qualcuno di cui ti fidi, ovviamente se a suo agio con la disciplina, per avere qualche consiglio sulle sue fonti di ispirazione o semplicemente per condividere con te qualche trucco del mestiere.