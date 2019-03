Lavoro: oltre 1,2 milioni di assunzioni previste entro maggio

Lavoro, quali sono i settori in crescita?

A marzo 2019 risultano in crescita, rispetto all’anno precedente, le assunzioni dei settori del manifatturiero e, in particolare, quelle delle industrie metallurgiche (+2,6 mila), della meccatronica (+2,6 mila) e delle industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature (+1,6 mila). Al contrario, si registra una tendenza in diminuzione per la maggior parte dei comparti del terziario (complessivamente -12,1 mila entrate programmate), ad eccezione del turismo (+4,1 mila).



Le opportunità per i giovani

Per gli “under 30”, le opportunità di assunzione nel mese di marzo supereranno le 103 mila unità, pari al 27% delle entrate complessive previste dalle imprese. Finanza e commercio si distinguono perché stanno ricercando giovani per oltre il 37% degli ingressi programmati.



Il Centro Italia cresce

Il flusso delle entrate previste a marzo nelle regioni del Nord Ovest è stazionario rispetto allo stesso mese del 2018, e in crescita nel Centro (+5,7 mila), mentre si registrano diminuzioni delle assunzioni programmate nel Nord Est (-1,7mila) e nella ripartizione Sud e Isole (-7,6 mila).



I professionisti più difficili da trovare

Come mostra il Borsino delle professioni presente nel Bollettino Excelsior, in questo contesto rimane comunque alta la difficoltà di reperire profili professionali da parte delle imprese: interessa infatti il 28% delle assunzioni previste a marzo. I professionisti più difficili da trovare? Si parla del 42,5% degli operai specializzati, il 40,6% dei manager e delle professioni intellettuali scientifiche e ad elevata specializzazione e il 37,9% delle professioni tecniche.