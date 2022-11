Laurea in Medicina a 23 anni? La media in Italia è di 4 anni in più per conseguire il titolo

A darci la proporzione del suo risultato è un’analisi effettuata dal portale Skuola.net, basata sull’ultimo Rapporto AlmaLaurea 2022 che, tra le altre cose, mostra l’età media in cui in Italia si conclude l’università, distinguendo tra lauree triennali, magistrali biennali e magistrali a ciclo unico.

La laurea in Medicina non è la più "lunga" da prendere

In realtà, basterebbe osservare i dati relativi alle sole lauree più lunghe - e di quelle di ambito medico-sanitario in particolare, come quella di Carlotta - per rendersi conto delle differenze tra lei e la generalità degli studenti. Chi deve affrontare un corso che dura dai 5 ai 6 anni, in media, riesce a discutere la tesi a 27 anni tondi tondi. Entrando più nello specifico delle aree didattiche, le lauree magistrali a ciclo unico che richiedono più tempo sono quelle letterario-umanistiche, ovvero quella in Conservazione e Restauro dei Beni culturali, dove ci si laurea in media a 28 anni. Gli studenti di Medicina e Chirurgia o di Odontoiatria, nonostante la durata legale del corso sia di sei anni, ce la fanno in meno tempo, allineandosi alla media generale di 27 anni. Per la cronaca, all’Università Milano Vita-Salute S. Raffaele, quella della studentessa finita sulle prime pagine dei giornali, l’età media della laurea più lunga è decisamente più bassa: 25,5 anni.

Leggermente più breve il percorso dei laureati in Giurisprudenza (quinquennale): ci si laurea in media a 26,8 anni. Nel settore Agrario-Forestale e Veterinario si arriva al titolo magistrale a ciclo unico attorno a 27,8 anni, in quello delle Scienze della Formazione a circa 27,7 anni, in Architettura e Ingegneria Civile a 27,3 anni di media.

Lauree magistrali: biennale o "a ciclo unico" cambia poco

Dinamiche simili si registrano nei corsi di laurea magistrale biennali. Del resto, anche queste, in teoria arrivano a conclusione dopo cinque anni accademici. Infatti l’età media del titolo, considerando tutti i settori disciplinari, è di 27,1 anni. Il risultato leggermente peggiore rispetto alle magistrali a ciclo unico potrebbe dipendere dal fatto di dover preparare la tesina per la laurea triennale e da eventuali pause tra la fine di un ciclo e l’iscrizione al successivo.

Tra le lauree magistrali biennali, le più “veloci” sono quelle conseguite nei corsi di Economia e in quelli di Ingegneria Industriale e dell’Informazione (in entrambi i casi la media è di 26,4 anni). Le più “impegnative” risultano quelle dei corsi del settore Giuridico (si arriva addirittura a 30 anni di media), a seguire quelle dell’area Medico-Sanitario e Farmaceutico (29,1 anni), quelle di Educazione e Formazione (28,5 anni). In mezzo, le magistrali Letterario-Umanistiche (28,2), quelle in Arte e Design (28,2), quelle in Architettura e Ingegneria Civile (27,7), quelle in ambito Politico-Sociale e Comunicazione (27,7), le lauree in Scienze Motorie e sportive (27,1) e quelle in Psicologia (27,1). Per le lauree in Lingue ci vogliono in media 26,9 anni, per quelle in Informatica e Tecnologie ICT 26,8 anni, nel settore Agrario-Forestale e Veterinario 26,7, per quelle in Scienze 26,6 anni.

In proporzione occorre più tempo per una triennale

Come detto, è infine interessante osservare cosa accade nei corsi di laurea triennale. Qui, infatti, facendo la media di tutti i settori disciplinari, l’età media del titolo è di 24,5 anni; un anno in più rispetto alla studentessa laureata nell’ateneo milanese. E, prendendo in esame i singoli ambiti, quelli che fanno prima sono gli studenti di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, con un’età media di laurea di 23,8 anni; comunque più alta di quella della ragazza prodigio.