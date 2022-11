La tv non è più sola: le nuove piattaforme video conquistano i giovani | Streaming in netta ascesa

Il media più influente e utilizzato dalle vecchie generazioni ma che, da quelle nuove, oggi è spesso adoperato più come contenitore per piattaforme che poco hanno a che fare con la classica impostazione top-down del mezzo televisivo.

Infatti, una parte delle Generazioni Zeta ( 1997-2012) e Alpha (2010-2025) - circa il 42% - sembra poter tranquillamente fare a meno dei broadcaster tradizionali, sostituendoli con l’offerta on demand, con cui è possibile scegliere cosa vedere e quando. Solo il 23% non ha disponibilità di un accesso alle piattaforme di streaming video a pagamento. A mostrare questa piccola rivoluzione nelle abitudini di intrattenimento è l’indagine “Giovani e Media”, realizzata da Skuola.net interpellando 5.000 ragazze e ragazzi tra i 9 e i 24 anni.

La Tv si guarda poco e distrattamente

Anche coloro che usufruiscono della tradizionale offerta dei palinsesti televisivi - gratis o pagamento - non sono comunque dediti a sessioni profonde per durata o esclusività. Quasi un quinto (19%) la guarda al massimo per un’oretta, circa un quarto (24%) per una-due ore. Soprattutto nelle ore serali, quando magari sono “costretti” dalla famiglia riunita a tavola. La conferma di un’ipotesi del genere arriva dalle modalità con cui si sintonizzano al piccolo schermo, ovvero con scarsa attenzione: appena il 28% afferma di concentrarsi solo su quello che va in onda, il 30% guarda distrattamente mentre fa dell’altro, il 42% contemporaneamente usa i suoi dispositivi mobile (smartphone, tablet, ecc.).

Le piattaforme online catturano di più l'attenzione

Tutt’altra storia se dall’offline si passa all’online. Le piattaforme, anche se a pagamento, sono decisamente più apprezzate dalle nuove generazioni: oltre 3 ragazzi su 10 affermano di accedervi ogni giorno, a cui va aggiunto un 23% che ritorna almeno 2-3 volte a settimana. Solo il 23% - percentuale che raddoppia tra gli under 12 - dice di non avere nelle proprie disponibilità l’accesso a una piattaforma streaming a pagamento. In più, rispetto alla TV tradizionale, qui aumenta il tempo di visione per sessione: il 40% non va mai al di sotto dell’ora, il 28% arriva anche a tre ore consecutive, il 10% può resistere fino a quattro ore. Infine, c’è da segnalare anche tra i più giovani un discreto ricorso al binge watching, ovvero guardare più episodi dello stesso prodotto: il 5% degli intervistati quando accede a una piattaforma di streaming video di solito supera le 5 ore di streaming.

Serie e Tv e Film monopolizzano la scena

Perché tra i programmi preferiti da Gen Zeta e Alpha ci sono, in particolare, quelli che si articolano in più capitoli: quasi 8 su 10 guardano serie televisive (medie e lunghe), circa 7 su 10 attingono anche dal catalogo dei film, 1 su 2 non disdegna neanche le mini-serie (che si chiudono nel giro di pochi episodi), circa 4 su 10 apprezzano pure documentari e docu-film su personaggi famosi. In questo, peraltro, c’è l’unica parziale sovrapposizione tra utilizzo della TV tradizionale e dei servizi online, visto che anche all’interno dei palinsesti preconfezionati si preferiscono serie TV e film, a cui si aggiungono però documentari e approfondimenti sull’attualità.

Se le abitudini mediali della GenZ e della generazione che la segue, la Alpha, tendono a essere abbastanza simili, sui gusti c’è qualche differenza: infatti i più piccoli, rispetto ai più grandi, tendono a preferire maggiormente i prodotti di animazione e i film. E nonostante i massicci investimenti in questo senso, lo sport non sfonda: solo il 15% degli intervistati indica gli eventi sportivi tra i contenuti più seguiti sulle piattaforme di streaming video.

Lo streaming audio batte ogni altra forma di intrattenimento

Ma c’è un’altra fonte di intrattenimento che, per le nuove generazioni, è ancora più importante: lo streaming audio. Non c’è partita: ad accedere quotidianamente ad almeno una piattaforma di questo tipo sono ben 2 giovani su 3, e appena il 15% non le utilizza affatto. In una giornata tipo solo un terzo (35%) si limita a un’oretta di ascolto, il 30% si muove tra l’ora e le due ore, il 20% tra le tre e le quattro ore, il 15% può andare a oltranza.

La radio non invecchia mai

La musica, inoltre, pare essere un ponte di collegamento tra i nativi digitali e gli adulti. Perché c’è un mezzo che continua a resistere da molte più decadi all’assalto delle nuove tecnologie: è la radio che, pur trasformandosi nel tempo, mantiene il suo fascino anche per i ragazzi di oggi. Oltre 1 su 2, infatti, si sintonizza - in analogico o in digitale - sulle classiche emittenti radiofoniche. Specialmente la mattina presto. E, a conferma di quanto appena detto, la stragrande maggioranza sceglie stazioni che trasmettono solo musica (65%) o al massimo che fanno infotainment (15%).

I podcast non sfondano, perlomeno tra i più giovani

Come stupirsi, quindi, che, tornando a osservare il loro “comportamento” sulle piattaforme di streaming audio, si debba constatare che queste vengano sfruttate quasi esclusivamente per ascoltare i brani dei propri artisti preferiti o una playlist di canzoni. Praticamente ignorati dai più giovani, invece, sono i podcast: oltre 4 su 10 non ne ha mai ascoltato uno, mentre 1 su 10 ammette addirittura di non sapere cosa siano. E quella minoranza di fruitori non è neanche così assidua: appena il 7% li ascolta spesso, il 16% giusto ogni tanto, il 22% raramente. I format più apprezzati dai ragazzi? Quelli di intrattenimento (indicati dal 43% degli amanti dei podcast), seguiti da quelli di attualità (34%) e da quelli motivazionali e sulla “crescita” personale (30%); ai piedi del podio i programmi comici (26%).

La televisione, che solo una decade fa monopolizzava il tempo libero degli adolescenti e dei giovani, non è più sola. I nuovi contendenti sono le piattaforme di streaming video fruite tramite smartphone, pc o tablet. Questo, in estrema sintesi, il rapporto delle nuove generazioni con la TV e con le piattaforme di streaming video che emerge dall’osservazione di Skuola.net. Un netto cambiamento rispetto agli adulti ma anche rispetto alla generazione di giovani immediatamente precedente che, per guardare i film a casa, consumava le televisioni domestiche e faceva la fila al cinema o da Blockbuster. La musica resta invece il fil rouge che unisce le generazioni, tuttavia con qualche differenza: si tende a preferire comunque la fruizione on demand tramite le piattaforme di streaming audio”, commenta così i dati dell’indagine Daniele Grassucci, Head of Content and Communication di Skuola.net.