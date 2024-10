Tremiti, maestra precaria di 64 anni accetta l'incarico: riapre la scuola dell'infanzia

"Accogliamo con entusiasmo la nuova insegnante. La riapertura della scuola segna un nuovo capitolo pieno di energia positiva", ha commentato il sindaco Annalisa Lisci. Il benvenuto alla maestra Michela è arrivato anche dalla pagina Facebook della Riserva Marina Isole Tremiti. "Per le nostre Isole è un grande giorno, - si legge nel post dedicato all'insegnante, - il momento in cui tornare a pulsare e dare vigore al progetto didattico che vedrà protagonisti sette bambini non costretti a emigrare per andare a scuola, per fare loro un diritto sacrosanto. Grazie, maestra Michela: con noi ti troverai bene. Siamo gente semplice e ospitale, ti sentirai a casa, coinvolta e protagonista. Ti affidiamo i piccoli tremitesi, siamo sicuri che sono in buone mani".