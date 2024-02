Iscrizione scuole superiori, il 55% degli studenti ha scelto un liceo | Ma i tecnici e i professionali guadagnano punti

Ai licei del Made in Italy appena 375 candidature. Quasi uno studente su tre andrà in un istituto tecnico, oltre il 12% in un professionale.

A settembre 2024, oltre la metà degli studenti delle prime classi delle superiori (55,63%) frequenterà un indirizzo liceale, ma l’anno scorso erano il 57,10%, quindi in calo di circa un punto e mezzo percentuale. Di contro, il 31,6% andrà in un Istituto Tecnico mentre il 12,72% ha scelto un Istituto Professionale. Comparti, questi, entrambi in crescita rispetto al 2023/24: i Tecnici erano al 30,9% (-0,7%), i Professionali al 12,1% (-0,6%). Eccoli i primi dati sulle iscrizioni scolastiche 2024/2025, diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il liceo continua a essere la via maestra ma, come già avvenuto dodici mesi fa, sembrano fare effetto le campagne di promozione dei percorsi tecnici e professionali, specie in ottica lavorativa.

Il liceo Scientifico si conferma la prima opzione - Entrando più nel dettaglio dei vari indirizzi, al primo posto si conferma il liceo Scientifico: sommando le sue varie articolazioni (tradizionale, scienze applicate, sportivo) ha ottenuto i favori di oltre 1 studente su 4 (25,59%), comunque in calo di oltre mezzo punto percentuale. In seconda posizione si piazza il tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing (9,23%), in salita di oltre lo 0,5%. Terzo gradino del podio per il liceo Linguistico: con il 7,86% di iscrizioni è uno dei pochi licei a crescere ancora, seppur di poco (+0,16%). Il liceo Classico, invece, si ferma al 5,34% (nel 2023 era al 5,80%).

Nuovi tecnici e professionali e Liceo del Made in Italy: qual è stato il riscontro? Particolare interesse, quest’anno, c’era attorno alle due nuove opzioni a disposizione delle ragazze e dei ragazzi in uscita dalla terza media: la filiera tecnico professionale “4+2” (che peraltro permette di arrivare al diploma in quattro anni) e, soprattutto, il tanto discusso liceo del Made in Italy. Il rumore è stato tanto, ma gli studenti non si sono mostrati particolarmente attratti da entrambi i percorsi: i nuovi tecnici e professionali hanno registrato 1.669 iscrizioni, i licei del Made in Italy appena 375 candidature.

Il punto di vista del ministro Valditara Anche se Giuseppe Valditara si dice in parte soddisfatto del riscontro: “La filiera del 4+2 - ha sottolineato il numero uno di Viale Trastevere - ha registrato un interesse significativo da parte delle famiglie, è un risultato importante e non scontato. Gli studenti da settembre potranno contare su un percorso e dei programmi fortemente innovativi e una maggiore sinergia con il mondo produttivo. Il Made in Italy è la nuova offerta formativa messa in campo dai licei che avevano già attivo l’indirizzo Scienze Umane – opzione Economico-sociale, pensata per una formazione tesa a valorizzare le eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale. Una opzione che dal prossimo anno potrà rafforzarsi nell’alveo dei licei più tradizionali”.

In ogni caso, per Valditara, è già un punto d’orgoglio “aver ampliato l’offerta formativa a disposizione degli studenti italiani venendo incontro alle esigenze e alle nuove sfide del mondo del lavoro, è la strada giusta per una scuola di successo per i nostri ragazzi”.

La piattaforma Unica promossa quasi all'unanimità - Da segnalare, infine, l’apprezzamento delle famiglie del nuovo sistema di iscrizione online, quest’anno gestito attraverso la piattaforma ministeriale Unica: il 92% circa degli utenti ha affermato di ritenere efficiente il funzionamento del servizio offerto, il 93% degli stessi ha gradito la semplicità di utilizzo del servizio.