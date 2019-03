Invalsi, per i maturandi arriva anche la certificazione d'inglese

Le prove INVALSI di quinta superiore sono in pieno svolgimento. Dal 4 al 30 marzo, per la prima volta, anche i maturandi stanno sostenendo le prove organizzate dall’omonimo istituto di ricerca. Ormai quasi tutti gli studenti sanno che, per il 2019, non saranno necessarie per l’ammissione alla maturità, né confluiranno nel voto, pur rimanendo obbligatorie. Ma rimangono ancora dei dettagli che non tutti conoscono: ad esempio, quanto può tornare utile l’esito della prova INVALSI di Inglese. A spiegarlo è il sito Skuola.net .

Le attestazioni di lingua inglese: due competenze e tre livelli

Chi ha già svolto la prova di lingua straniera, sa già bene come funziona. Per chi ancora deve sostenerla, facciamo un piccolo riassunto: la prova è divisa in due parti, una di lettura (reading) e una di ascolto (listening). È comune a tutti gli indirizzi scolastici per struttura e argomenti e si riferisce al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue. I livelli testati sono due: B1 (intermediate) e B2 (upper intermediate). Gli esiti della prova sono espressi in 3 livelli descrittivi: ‘non ancora B1’, B1 e B2, con attestazione finale del livello a partire dal raggiungimento del B1. Questo vuol dire che tutti coloro che avranno raggiunto almeno l’intermediate potranno avere un documento che attesta questa competenza.



Prove Invalsi d’inglese: perché è utile la certificazione

L’attestazione del livello di lingua inglese rilasciato da INVALSI è utile perché, proprio in quanto riferito al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue, può essere usata dopo il diploma, sia all’università sia nel mondo del lavoro, dove è sempre più richiesta la conoscenza dell’Inglese. Addirittura, in alcune università, l’attestato di Inglese di INVALSI può valere come idoneità linguistica - che altrimenti si dovrebbe ottenere durante il percorso accademico, attraverso un esame - e può far risparmiare tempo prezioso ai futuri studenti.



Come ottenere l’attestato

La prova INVALSI di Inglese restituisce due esiti diversi, uno per la prova di lettura e uno per la prova di ascolto. L’attestazione, quindi, certificherà le competenze raggiunte nel primo e nel secondo campo, con due voci distinte. I livelli attestati saranno B1 o B2 (livello richiesto per la quinta superiore), secondo il già citato Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue. L’attestato sarà quindi a disposizione dello studente una volta usciti gli esiti delle prove, assieme ai risultati delle prove di Italiano e Matematica. Conoscerlo è molto semplice: basterà accedere all’area riservata sul sito di INVALSI, attraverso le credenziali ricevute il giorno delle prove, per poter visionare gli esiti del compito e il proprio livello su scala nazionale.