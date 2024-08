Grembiuli verdi in una scuola dell'infanzia nel Salento: l’inclusività che divide

L'Istituto di Salice Salentino-Guagnano non è il primo a muoversi in questa direzione e già in passato la questione è stata al centro di polemiche mosse dai partiti di destra. Dalla sinistra arriva una lettura opposta, basata sulla necessità di porre l'attenzione sui temi dell'inclusione e della parità di genere. "Ma proprio su questa scelta, la destra pugliese e quella nazionale di governo hanno deciso di montare un caso, assurdo e deprimente", dichiarano in una nota Ilenia Malavasi, deputata del Pd della Commissione Affari Sociali della Camera, e Claudio Stefanazzi, deputato Pd e vicepresidente Commissione parlamentare questioni regionali. "In un Paese normale - aggiungono - la scelta del colore dei grembiulini in un asilo nido non dovrebbe essere certo una notizia". E riferendosi all'eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, concludono che anzi il nostro è un Paese in cui "un ex generale si arroga il diritto di stabilire la differenza tra normalità e anormalità, in cui si piangono lacrime di coccodrillo per le vittime di violenze di genere, senza fare nulla per proporre percorsi educativi e didattici che contrastino quelle stesse violenze".