Scoomix: ecco i vincitori del concorso internazionale di satira umoristica

Tino Adamo per la satira italiana, Maria Grazia Quaranta per l'illustrazione e Hamid Soufi per la satira straniera. Sono loro i vincitori del premio Scoomix, il concorso internazionale di satira umoristica, che nel 2018 aveva come tema "scuola". Hanno partecipato alla gara 282 vignettisti che hanno realizzato 566 vignette tra cui la giuria ha decretato i vincitori. Il concorso, patrocinato dal comune di San Giuliano Milanese, è nato da un'idea di Giorgio Giunta, Marco Fusi e Nadia Pizio.