Divisa a scuola, per il Tar non è legittima: penalizza chi non può permettersela

La divisa è scuola è un tema che continua a dividere l'Italia tra chi pensa che può aiutare a combattere le disuguaglianze e chi la vive come una "spersonalizzazione". In un istituto comprensivo di Lecce per risolvere la questione è intervenuto il Tar che ha deciso che l'obbligo dell'uniforme a scuola non è legittimo in quanto penalizza gli alunni che non possono permettersela.