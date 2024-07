LA NOVITA' Divieto per gli smartphone in classe: in molte scuole le regole ci sono già

Dal prossimo anno scolastico i cellulari saranno totalmente banditi dalle aule in cui siedono gli studenti più piccoli, anche come supporto alla didattica. Gli istituti, però, sembrano essersi portati avanti da un pezzo: alle medie il 90% degli alunni ha già un regolamento scritto, che in tre casi su quattro prevede proprio di non usare in alcun modo il telefono