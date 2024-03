Disturbi alimentari, i corpi "perfetti" sui social dettano la dieta di quasi un giovane su due e ne riducono l'autostima

Pensieri, umori, comportamenti: i social network, per le nuove generazioni, hanno sempre più un forte potere di condizionamento psicologico.

Non sempre in maniera positiva. Tutta “colpa” dei modelli di riferimento che spopolano in quei luoghi, quasi sempre votati alla perfezione soprattutto fisica. Ben 3 giovani su 4, ad esempio, per valutare il proprio aspetto esteriore prendono a riferimento proprio quello di influencer e star delle piattaforme. Con la conseguenza che quasi 1 su 2 tende a modificare le proprie abitudini alimentari per cercare di rientrare in quei canoni e il 30% sperimenta i consigli sul cibo e sul benessere proposti da molti di loro, per tentare di restare al passo con quel tipo di fisico. Una missione quasi impossibile: in fondo quelle immagini sono spesso ritoccate con gli onnipresenti filtri. Così l’autostima ne risente: a 4 su 10 è capitato di non voler uscire di casa per paura del giudizio altrui. Mentre quasi 1 su 3 ha l’abitudine di modificare appunto con filtri ed effetti le foto che pubblica sui social.