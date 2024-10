Dislessia, quali sono i campanelli d'allarme e come affrontarla a scuola? Risponde l’esperta

Più tempo a disposizione per svolgere compiti in classe e verifiche – che spesso diventano prove orali – in combinazione con interrogazioni programmate su misura. Un sogno per molti studenti, una necessità per altri. Perché come un miope ha bisogno degli occhiali per vedere meglio, allo stesso modo uno studente con dislessia dovrebbe avere il diritto di essere sostenuto adeguatamente, con gli strumenti e l'attenzione necessari.