Caps Lock Day: la guida definitiva della prof-influencer per l’utilizzo del maiuscolo online (e a scuola)

“Sui social media vengono scritti interi post in maiuscolo per attirare l’attenzione o esprimere emozioni forti. Nelle e-mail si utilizza il maiuscolo per sottolineare l’urgenza o l’importanza di un messaggio, spesso risultando aggressivi. Si lasciano commenti o recensioni in maiuscolo per enfatizzare opinioni o esperienze, che possono essere percepiti come urlati”.