Bussetti a Tgcom24: "Smartphone? Strumenti importanti per la didattica"

"Eliminare cellulari in classe è giusto, ma non dimentichiamo che gli smartphone possono essere strumenti utili per la didattica, in particolare quella innovativa. Chiaramente vanno utilizzati per questo e non per altri fini. Abbiamo di fronte ragazzi nuovi, che nascono digitali, per loro l'uso di questi dispositivi è una cosa normalissima. Ma devono capire che esistono utilizzi sbagliati, come il cyberbullismo". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti a Tgcom24 ritornando sul tema della regolamentazione dei cellulari a scuola.