Bocciati alla Maturità? Più difficile che azzeccare un ambo al lotto (la selezione è in fase di ammissione)

Ci fu un’era in cui l’esame di Maturità si è mostrato in tutta la sua complessità. Emblematico, in questo senso, il caso della Maturità 2007: all’epoca la percentuale dei bocciati fu del 2,1%. Un risultato favorito anche dalla mancanza dello sbarramento, in fase di ammissione, della prima versione della nuova Maturità targata Luigi Berlinguer.