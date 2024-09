GIOVANI, SPORT E STUDIO Back to School: i giovani scelgono lo sport come alleato per migliorare vita e studio

Con il ritorno sui banchi di scuola, la Generazione Z non si limita a preparare zaini e quaderni, ma torna anche alle sue routine sportive. Secondo la recente indagine “I Giovani, lo Sport e lo Studio”, condotta da Skuola.net in collaborazione con Cisalfa Sport, sette giovani su dieci coniugheranno il back to school con il back to sport fin dalle prime settimane di settembre. Il movimento, inoltre, si dimostra non solo una questione di benessere fisico ma anche un prezioso alleato per la mente, per vivere meglio con sé stessi e con gli altri. E per ottenere anche risultati migliori negli studi