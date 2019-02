"Il 60 porto a casa", i Maneskin riadattati dai maturandi

Difficile, nella storia recente, trovare studenti più disorientati e demoralizzati di quelli che dovranno affrontare la Maturità a giugno 2019. Per loro gli esami di Stato stanno cambiando in corso d’opera. Hanno quasi la sensazione che il loro punto di vista non sia preso in considerazione visto che, a pochi mesi dalla fine dell’anno scolastico, non si sa al cento per cento come saranno le prove finali. Per fortuna c’è qualcuno che la prende con filosofia. Anzi, con ironia. Come i ragazzi del Liceo Scientifico Cannizzaro di Palermo che, per esorcizzare l’attesa, hanno deciso di riadattare musica e testo di uno dei tormentoni simbolo degli ultimi mesi, facendolo diventare il proprio inno della maturità. Così "Torna a casa" dei Maneskin è diventato "Il 60 porto a casa". A riportare la notizia è il sito Skuola.net, che ha scovato sul loro canale Youtube addirittura un video corale.