Tradizioni e celebrazioni di Ferragosto in Italia

E' il giorno di vacanza per eccellenza, uno dei più attesi di tutto l'anno. A Ferragosto vietato non divertirsi. Dal mare alla montagna, dai pic nic ai pranzi in famiglia: non c'è persona che non pensi a come trascorrere la giornata del 15 agosto. Ma qual è il significato di questa festa? Quali le sue origini? Ecco tutto quello che c'è sapere su tradizioni regionali, feste ed eventi popolari.