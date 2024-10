La risoluzione 1701 e le regole di ingaggio della missione Unifil

Le regole di ingaggio di Unifil sono state decise in base al capitolo sesto della Carta dell'Onu ("risoluzione pacifica delle controversie") e non secondo il capitolo settimo, che autorizza invece l'uso della forza. I caschi blu dell'Onu non possono ingaggiare con la forza né i soldati Hezbollah né quelli di Israele. Fanno eccezione alcune circostanze. I caschi blu possono usare la forza per autodifesa o per difendere altri membri del personale Onu sotto attacco. L'autodifesa comprende anche la protezione dell'equipaggiamento e delle infrastrutture Onu. In situazioni in cui i civili sono sotto minaccia imminente di violenza, Unifil è autorizzata a intervenire e usare la forza per proteggere la popolazione civile, in linea con il mandato Onu e le capacità operative della missione. I caschi blu possono assistere l'esercito libanese nel garantire la sicurezza e stabilità nella loro area operativa, ma devono sempre operare sotto il coordinamento e la guida del comando dell'esercito di Beirut, rispettando la sovranità libanese.