Il processo di produzione della birra: una guida passo passo

Acqua, cereali, lievito e luppolo: sono questi gli ingredienti per fare la birra. L'acqua deve avere la giusta durezza e deve essere pura e di sorgente. In genere, quella meno dura viene usata per le birre chiare, quelle più dure per le scure. Per quanto riguarda i cereali, quello più usato è l'orzo ma, in base ai gusti, si possono aggiungere mais, frumento, riso e segale. Il lievito è l'elemento fondamentale che determina la fermentazione. Il luppolo, invece, garantisce il tipico aroma "amaro" alla birra. Generalmente vengono usati i fiori femminili perché più profumati.