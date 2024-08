Cosa si mangia a Ferragosto? Ecco alcuni piatti tipici

Che sia una scampagnata o una giornata passata al mare con gli amici o degli affetti più cari, il Ferragosto è un'occasione per staccare la spina, rilassarsi e stare in compagnia. In Italia, si sa, ogni occasione è buona per festeggiare soprattutto a tavola tra pic nic, grigliate e pranzi in casa. Ogni regione d'Italia celebra questa giornata con piatti tipici che riflettono la ricchezza e la varietà della cucina italiana.