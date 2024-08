Ius soli, e non solo: come si ottiene la cittadinanza italiana?

Si riferisce al diritto sul suolo. Negli Stati in cui si applica questo principio la cittadinanza viene concessa a chi nasce sul territorio nazionale, a prescindere dalla provenienza dei genitori. Negli Stati Uniti, per esempio, chiunque diventa cittadino americano direttamente alla nascita in modo automatico e senza condizioni. Altri Paesi hanno invece un ius soli temperato, ossia soggetto a delle condizioni. In Europa lo applicano per esempio Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia, Olanda e Irlanda. In Germania, per esempio, il bambino acquisisce la cittadinanza alla nascita solo se almeno uno dei due genitori ha un permesso di soggiorno permanente (da almeno tre anni). I genitori, inoltre, devono essere residenti in Germania da almeno otto anni, che si ridurranno a cinque con una legge già approvata. In Francia, invece, perché il bambino ottenga la cittadinanza per ius soli è sufficiente che uno dei genitori sia nato nello stesso territorio, indipendentemente dalla sua nazionalità.