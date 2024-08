"Metodo Yara": che cos'è e come funziona

Profilare il Dna di diversi abitanti residenti nella zona in cui avviene un omicidio per risalire all'identità di un assassino comparandolo con le tracce trovate sul cadavere. E' il "metodo Yara", quello usato per la tredicenne scomparsa nel novembre 2010 e ritrovata morta tre mesi dopo in un campo a Chignolo d'Isola (Bergamo): allora, vennero profilati oltre 22mila Dna per arrivare all'identità del suo assassino. Caso per cui venne condannato Massimo Bossetti. Ma come funziona il "metodo Yara" e perché viene usato per alcuni delitti?