Tumori, l'Oms: 35 milioni di nuovi casi nel 2050

Crescono i numeri dei tumori e, parallelamente, il peso economico delle cure sui sistemi sanitari.

Nel 2050 l'Organizzazione mondiale della sanità stima oltre 35 milioni di nuovi casi, il 77% in più rispetto al 2022. Il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Henri P. Kluge, lancia un monito: "Non tagliare i budget sanitari europei". Secondo le ultime stime pubblicate anche dall'Iarc (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro), in occasione della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio, nel 2022 si stima ci siano stati 20 milioni di nuovi casi di cancro e 9,7 milioni di decessi a livello globale, con 53,5 milioni di persone vive a cinque anni dalla diagnosi.