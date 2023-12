Tumori, Cnel e oncologi: nel 2022 spesi 20 miliardi per le cure, un quarto a carico dei pazienti

Nel 2022 in Italia la spesa per curare le persone affette da tumori è stata elevatissima.

Infatti, il contributo economico è stato pari a 20 miliardi di euro ( 5,3 miliardi pagati dai cittadini di tasca propria) fra costi diretti di terapie, ospedalizzazioni, interventi chirurgici, esami, riabilitazione e costi indiretti. Inoltre, si prevede anche incremento di casi in tutti i Paesi occidentali, legati soprattutto agli scorretti stili di vita. Quindi, è importante ridurre le spese per la cura del cancro malattia attraverso la prevenzione. È l'appello lanciato dal convegno promosso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), dalla Fondazione dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e da Bioscience Foundation. "Si rischia di minare la sostenibilità dell'intero sistema e di far pagare di tasca propria sempre più ai cittadini. La prevenzione rappresenta la sola arma davvero vincente", sottolinea Francesco Riva, presidente delegato della giunta del regolamento del Cnel.