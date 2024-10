Una dieta con verdure e pesce riduce il rischio di tumore al colon

"È noto che lo sviluppo di questo tipo di tumore fortemente influenzato dalle abitudini alimentari, con cibi come la carne rossa e lavorata che ne aumentano il rischio, e altri, come quelli contenenti fibre alimentari, considerati protettivi", spiega Giovanna Caderni del Dipartimento Neurofarba. "Studi recenti suggeriscono che l'effetto della dieta possa essere legato, almeno in parte, a come essa modula il microbiota intestinale, ovvero l'insieme di microorganismi che popolano il nostro intestino", ha aggiunto.