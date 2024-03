Cos'è il tumore benigno al cuore e come si cura

"I tumori cardiaci, ossia quelli che hanno origine al livello del cuore, possono essere sia primitivi, quando si originano dal cuore, sia metastatici se il cuore è appunto interessato con delle metastasi derivanti da un tumore localizzato altrove". I tumori primitivi cardiaci, precisa l'oncologo, "possono essere maligni o di tipo benigno: circa il 70-80% sono fortunatamente benigni e solo il 20-30% è invece maligno". Quanto alla localizzazione, possono insorgere in varie strutture dell'organo cardiaco interessando il miocardio, ovvero il muscolo cardiaco, l'endocardio ovvero la membrana che riveste le cavità del cuore oppure il pericardio che è la membrana che riveste esternamente il cuore.

Fondamentali sono gli esami diagnostici: "Ci sono infatti precisi criteri radiologici che aiutano nella diagnosi, tenuto conto che alcune lesioni benigne hanno caratteristiche radiologiche specifiche che le distinguono dalle lesioni maligne. Nel caso di tumori cardiaci maligni invece, essendo rari, è essenziale che siano gestiti e trattati solo in centri altamente specializzati con alti volumi di attività". In generale, conclude il presidente della Fondazione Aiom Saverio Cinieri, "è comunque bene non trascurare mai alcun sintomo, anche quelli apparentemente piu' leggeri, dal dolore toracico alla lieve difficoltà respiratoria, e parlarne sempre col proprio medico".

Le cure per affrontare il tumore cardiaco

L'asportazione chirurgica del tumore è la soluzione definitiva. Nella maggior parte dei casi dei tumori benigni questa via è la più sicura. Diverso il discorso su tumori maligni, casi in cui la chirurgia non si può nemmeno proporre. Per questo ci si affida alla radioterapia associata a chemioterapia. Terapie che non vengono escluse nemmeno nei casi benigni perché riducono il rischio di recidiva.