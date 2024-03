Tumore al seno, sviluppato uno strumento per capire chi è a rischio

L'importanza dello screening del tumore al seno con la mammografia

Lo screening del cancro al seno con la mammografia, per molte donne è il modo migliore per individuare precocemente il cancro al seno, ovvero in una fase della malattia in cui il trattamento risulta più efficace. Sottoporsi regolarmente a mammografie può abbassare significativamente il rischio di morire di cancro al seno. Tuttavia, rimane poco chiaro come prevedere con precisione quali donne svilupperanno il cancro al seno solo attraverso lo screening.