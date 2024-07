Individuata una nuova terapia anti-invecchiamento: è a base di salvia

La Salvia haenkei, conosciuta anche come salvia “gambero”, in virtù del colore rosso dei sui particolari fiori è una pianta nativa del Sud America, che cresce in un territorio impervio e difficile da raggiungere, tra le valli andine più secche, tra i 2500 e i 3500 metri di altezza, in Perù e Bolivia, ed è una salvia ornitofila, che si riproduce, cioè, non grazie agli insetti ma ai ben più rari colibrì.