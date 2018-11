Studio internazionale: in 70 anni dimezzato tasso fertilità mondiale

Negli ultimi 70 anni il tasso di fertilità medio è progressivamente diminuito in tutto il mondo , arrivando oggi quasi a dimezzarsi rispetto al 1950. A rivelarlo è il rapporto Global Burden of Disease , secondo cui nel 1950 il numero medio di figli per donna era di 4,7, nel 2017 è sceso a 2,4 (pur con grandi differenze tra un Paese e l'altro). La popolazione mondiale intanto è quasi triplicata , passando da 2,6 miliardi di persone a 7,6 miliardi.

Il tasso di fertilità cambia molto di Paese in Paese - In particolare in molti Stati europei (come Spagna, Portogallo, Norvegia, Cipro), a Singapore, in Sud Corea, Australia e Usa, ogni donna ha meno di due figli. Si va quindi dal picco massimo del Niger con ben 7,1 figli per donna, a quello minimo di Cipro di uno solo. Se si scende sotto la soglia di 2,1, la popolazione inizierà a ridursi. Nel 1950 nessun Paese del mondo era in questa situazione.