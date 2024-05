Streptococco, boom di casi tra i bambini: ecco perché

Dopo la fine della pandemia da Covid-19 lo streptococco ha alzato la testa. Probabilmente a causa di un debito immunitario legato alle protezioni non farmacologiche, come la mascherina, usate durante la pandemia, che hanno ridotto il contatto con il batterio e bloccato il diffondersi delle infezioni. Maurizio Sanguinetti, ordinario di Microbiologia alla Cattolica, direttore del Dipartimento Scienze di Laboratorio e infettivologiche, che ha coordinato lo studio insieme ad Antonio Chiaretti, direttore del Pronto Soccorso pediatrico del Gemelli, spiega: "Il contatto coi microrganismi è fondamentale per 'allenare' il sistema immunitario a rispondere alle infezioni. L'ipotesi è dunque che il ridotto contatto con questo microrganismo, abbia determinato nei bambini più piccoli un debito immunologico impedendo loro di sviluppare una protezione, anche parziale e questo ha comportato un aumento dei casi".

I tamponi

Tra le criticità messe in evidenzia dallo studio c'è anche il tema della diagnosi. In presenza di un bambino fortemente sintomatico, con febbre alta, tonsille aumentate di volume e infiammate, "è opportuno non basarsi soltanto sul fai-da-te del test rapido acquistato in farmacia - sottolineano gli esperti - in questi casi è necessario effettuare un tampone faringo-tonsillare in un laboratorio specializzato, seguito da un esame colturale e da un eventuale saggio in vitro di sensibilità ai farmaci, cioè un antibiogramma. In questo modo - proseguono i ricercatori - si riesce a caratterizzare il microrganismo, con ricadute sia diagnostiche sia epidemiologiche, per valutare l'eventuale circolazione di ceppi iper-virulenti".