Italia seconda al mondo per percentuale di calvi

Un quasi primato che fa sorridere. L'Italia è al secondo posto a livello mondiale per percentuale di uomini calvi . Come riportato in uno studio pubblicato da Medihair, piattaforma online leader nei trattamenti per la perdita dei capelli, il 44,37 per cento della popolazione maschile è pelata. Dunque, poco meno della metà degli uomini del nostro Paese.